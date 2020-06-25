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6 важных правил для рязанцев, которые любят онлайн-покупки

7info 2
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При заказе доставки товаров из интернет-магазинов Почтой России важно придерживаться нескольких правил:

Заказывайте товары только в проверенных интернет-магазинах. Внимательно проверяйте адрес доставки. Индекс, который соответствует вашему адресу, можно уточнить на официальном сайте Почты России или в мобильном приложении Почты России.

При выборе способа получения товара старайтесь выбирать отслеживаемую доставку. В иностранных интернет-магазинах она может скрываться под обозначением «Registered mail». Тогда вы сможете отследить все пути прохождения своей посылки и точно узнаете, когда она поступит в ваше почтовое отделение.

Отслеживайте свое почтовое отправление на официальном сайте Почты России pochta.ru или в мобильном приложении Почты России. Почта России напрямую обменивается информацией с иностранными почтовыми администрациями, с федеральной таможенной службой, что гарантирует актуальность и достоверность информации, представленной в трекинге.

Оформите упрощенное получение отправлений в почтовом отделении. Это можно сделать в почтовом отделении, один раз заполнив заявление. После этого вы сможете получать свои посылки без предъявления паспорта и заполнения бумажных извещений.

Получайте отправление без очереди по предварительной записи в отделениях Почты России. Найдите ближайшее отделение по индексу или адресу, нажмите кнопку «Записаться на посещение», выберите дату и время посещения. Сервис доступен физическим лицам на все виды услуг.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, при заказе в интернет-магазине рекомендуется воспользоваться отправлением Ценная посылка, которая вскрывается в почтовом отделении в присутствии почтовых сотрудников. В случае несоответствия вложения на месте будет составлен акт, получатель имеет право составить претензию в двух экземплярах. Один экземпляр клиент передает начальнику почтового отделения. Далее клиент пишет отказ от получения, составляется акт, посылка высылается обратно отправителю с вложенным актом и отказом клиента. Все услуги почты в данном случае оплачивает отправитель.

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