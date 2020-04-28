52 рязанца ждут подтверждения тестов на коронавирус

По состоянию на 16 часов вторника, 28 апреля, в Рязанской области заразились коронавирусом 788 человек. Ещё 52 анализа направлены на подтверждение в лаборатории Роспотребнадзора. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.
С начала пандемии вылечились от COVID-19 64 человека. Из них госпитализация потребовалась 47 пациентам, остальные перенесли болезнь в лёгкой форме.
Медицинское наблюдение осуществляется в отношении 2078 человек.
2707 граждан его уже прошли и признаны здоровыми.
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