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5 лёгких фильмов для отдыха после работы

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Устали на работе, а до конца трудовой недели ещё далеко? Утомила жара? Повседневные заботы давят, и хочется лёгкости? Пришло время немного отдохнуть. И в этом вам поможет наша подборка лёгких душевных фильмов. Это то, что нужно для вечера вторника или среды, когда нет желания грузить голову сложными нравоучениями и хочется провести время в кругу семьи.

Голограмма для короля (2016)

Алан Клей — муж, отец, бизнесмен. Но его бизнес терпит крах, его брак трещит по швам, и он не знает, где взять деньги на оплату обучения дочери. Чтобы избежать банкротства и разорвать замкнутый круг неудач, Клей отправляется в Саудовскую Аравию. Там он надеется продвинуть свой дерзкий технологический проект. Во время томительного ожидания встречи с королем Алан познает скрытые тайны арабского мира, которые преображают реальность, подобно голограмме. Никто не подозревал, чем обернется это путешествие к Красному морю…

Леди в фургоне (2015)

История об эксцентричной лондонской старушке. Мэри Шеперд — бездомная леди, жившая в раздолбанном жёлтом фургоне и однажды припарковавшаяся напротив кэмденской квартиры писателя Алана Беннетта. Обещавшая не задерживаться больше трёх месяцев, бабуля прожила под окнами писателя 15 лет, превратившись в любимицу района, местную достопримечательность и, в конечном счете, героиню пьесы Беннета 1999 года.

Фантастическая любовь и где её найти (2016)

Знаете ли вы, что все события, происходящие в нашем мире, даже самые незначительные, взаимосвязаны самым удивительным образом? Как полет бабочки может вызвать где-то мощный ураган, так и странные поступки тихой и одинокой девушки, живущей в мире своих фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими, головокружительными красками.

Как женить холостяка (2018)

Закоренелый холостяк Фрэнк и коварная соблазнительница Линдси приглашены на одну свадьбу. Странным образом они везде оказываются вместе: в самолете, такси, в соседних номерах и за столом. Похоже, кто-то придумал хитроумный план поймать их в любовные сети и наконец женить холостяка.

Восьмой класс (2018)

История Кейлы Дэй — восьмиклассницы, которая ведёт канал на YouTube о доверии и самооценке, помогающий ей справляться с переходным возрастом.

Материал создан по данным сайта kinopoisk.ru.

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