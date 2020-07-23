3000-й ребенок зарегистрирован в рязанском Дворце торжеств

Торжественное событие произошло в семье Вадима и Альбины Куликовых. Их дочь Варвара, родившаяся в Рязани, стала 3000 ребёнком, зарегистрированным в рязанском Дворце торжеств.
Памятный знак «Родившемуся на Рязанской земле» и поздравительный адрес Губернатора Рязанской области Николая Любимова счастливому отцу вручили сотрудники Дворца.
Наряду с «регалиями» отец малышки получил официальный документ – свидетельство о рождении дочки.
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