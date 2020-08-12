30-летний спортсмен-любитель поблагодарил врачей рязанской скорой

30-летний спортсмен-любитель из Рязани поблагодарил врачей скорой помощи, за качественную работу. Информация об этом появилась в группе Минздрава Рязанской области в соцсети ВКонтакте.
Дмитрий прежде никогда всерьёз не задумывался о сердце, но о том, что такое аритмия, знал понаслышке: что-то когда-то говорила бабушка. Однако недавно после пробежки на длинную дистанцию появилась страшная слабость, головокружение, одышка.
На вызов приехала бригада в составе врача Елены Михалицыной и фельдшера Анастасии Рыбиной.