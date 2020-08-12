30-летний спортсмен-любитель поблагодарил врачей рязанской скорой

30-летний спортсмен-любитель из Рязани поблагодарил врачей скорой помощи, за качественную работу. Информация об этом появилась в группе Минздрава Рязанской области в соцсети ВКонтакте.

Дмитрий прежде никогда всерьёз не задумывался о сердце, но о том, что такое аритмия, знал понаслышке: что-то когда-то говорила бабушка. Однако недавно после пробежки на длинную дистанцию появилась страшная слабость, головокружение, одышка.

– Я буквально физически чувствовал, что в левой стороне груди сердце как бы разгоняется, а потом замедляет работу. Такого никогда не было. Я очень растерялся: ни опыта в такого рода делах не было, ни даже элементарных лекарств, чтобы купировать приступ. Вызвали скорую помощь, – вспоминает Дмитрий.

На вызов приехала бригада в составе врача Елены Михалицыной и фельдшера Анастасии Рыбиной.

– Медики очень быстро разобрались в ситуации. Они сделали ЭКГ, дали препарат и дождались, когда он начнет действовать. Уехали только тогда, когда убедились, что мое сердце восстановило нормальную работу. Главное, что сотрудники скорой были очень внимательны, профессиональны, вежливы. Они отнеслись ко мне очень сердечно. Таким людям веришь, а это, на мой взгляд, основа эффективности лечения. Спасибо, – говорит Дмитрий.