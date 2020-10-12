20,7% рязанцев привились от гриппа

В Рязанской области продолжается прививочная компания. Она уже охватила 20,7% населения региона, сообщает пресс-служба роспотребнадзора.
При этом сотрудники ведомства заметили, что с 5 по 11 октября заболеваемость ОРВИ в Рязанской области оставалась ниже эпидемиологического уровня на 20,6%. При этом примерно 50% детей подхватили респираторные вирусы.
Кроме того, роспотребнадзор рассказал, как снизить вероятность заболевания гриппом. Для этого необходимо вести здоровый образ жизни, одеваться по погоде, не допускать переохлаждения организма и дополнить рацион продуктами, содержащими витамин С.
Также следует помнить о мытье рук и использовании дезинфицирующих средств, а в местах массового скопления людей необходимо носить маску.