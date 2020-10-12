20,7% рязанцев привились от гриппа

В Рязанской области продолжается прививочная компания. Она уже охватила 20,7% населения региона, сообщает пресс-служба роспотребнадзора.

При этом сотрудники ведомства заметили, что с 5 по 11 октября заболеваемость ОРВИ в Рязанской области оставалась ниже эпидемиологического уровня на 20,6%. При этом примерно 50% детей подхватили респираторные вирусы.

Кроме того, роспотребнадзор рассказал, как снизить вероятность заболевания гриппом. Для этого необходимо вести здоровый образ жизни, одеваться по погоде, не допускать переохлаждения организма и дополнить рацион продуктами, содержащими витамин С.

Также следует помнить о мытье рук и использовании дезинфицирующих средств, а в местах массового скопления людей необходимо носить маску.

— Рекомендуем чаще проветривать помещения, проводить их влажную уборку, в том числе с использованием дезинфицирующих средств. В организациях и учреждениях необходимо использовать оборудование, снижающее количество вирусов и бактерий в воздухе (рециркуляторы, бактерицидные облучатели и др.), соблюдать температурный режим в помещениях, — говорится в сообщении.