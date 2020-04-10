20-летнего жителя Рязанской области будут судить за изнасилование несовершеннолетней

-

Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Клепиковского района, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, молодой человек вечером 28 октября 2019 года в городе Кораблино напал на шедшую домой девушку. Он изнасиловал несовершеннолетнюю и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

В ходе расследования свою вину задержанный не признал. Тем не менее, следователи посчитали, что собрали все необходимые доказательства и передали дело в суд.