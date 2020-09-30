2 октября в Рязанской области пройдет проверка системы оповещения

В пятницу, 2 октября, в Рязанской области проведут техническую проверку системы оповещения населения, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В 10:25 рязанцы услышат сигнал о чрезвычайной ситуации. В ведомстве отметили, что не стоит бояться громкого звука. Во время проведения тренировки сотрудники МЧС просят сохранять спокойствие и оставаться на своих местах. Также в этот момент не стоит прерывать занятия или работу.

— Проверка системы оповещения о чрезвычайных ситуациях проводится с целью оценки состояния данных систем и поддержания их в постоянной готовности к использованию по назначению, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС,

Помимо этого, в пятницу в 10:35 телерадиоэфир будет также замещен проверочным сигналом оповещения.