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Новости РязаниОбщество

2 октября в Рязанской области пройдет проверка системы оповещения

Елена Лобанова

В пятницу, 2 октября, в Рязанской области проведут техническую проверку системы оповещения населения, сообщает пресс-служба регионального МЧС. 

В 10:25 рязанцы услышат сигнал о чрезвычайной ситуации. В ведомстве отметили, что не стоит бояться громкого звука. Во время проведения тренировки сотрудники МЧС просят сохранять спокойствие и оставаться на своих местах. Также в этот момент не стоит прерывать занятия или работу. 

— Проверка системы оповещения о чрезвычайных ситуациях проводится с целью оценки состояния данных систем и поддержания их в постоянной готовности к использованию по назначению, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС, 

Помимо этого, в пятницу в 10:35 телерадиоэфир будет также замещен проверочным сигналом оповещения. 

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