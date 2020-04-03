19 пациентов ОКБ сняли с наблюдения по коронавирусу

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19 пациентов поликлиники ОКБ сняты с наблюдения по коронавирусу. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Анализы на коронавирусную инфекцию у пациентов, вернувшихся из-за границы, берут на дому. Медицинские работники выезжают к ним на 10-й день с момента пересечения границы. Биоматериал направляют в Роспотребнадзор, откуда потом приходит ответ. Если результат отрицательный, пациента снимают с наблюдения.

За время соблюдения мер по нераспространению коронавирусной инфекции уже 19 пациентов городской поликлиники ОКБ сняли с наблюдения.

– У нас остаются под наблюдением 40 рязанцев. Кто-то из них ждёт результата анализа, а кто-то только ожидает срока сдачи, –  сообщила заместитель главного врача ОКБ по поликлинической работе Елена Худина. – В целом же количество обращений по поводу повышения температуры или респираторных явлений не увеличилось.

В связи с мерами по нераспространению коронавирусной инфекции поликлиника ОКБ перешла на почти полную надомную работу с пациентами, а рецепты на лекарства льготным категориям граждан выписывают дистанционно. Количество посетителей в поликлинике значительно уменьшилось, специально для пациентов с повышенной температурой организован отдельный вход. А для того, чтобы быть в курсе актуальных рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции, все врачи проходят обучение в системе непрерывного медицинского образования.

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