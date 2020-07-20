14 рязанцев сдали ЕГЭ на 100 баллов

Рязанские выпускники продолжают сдавать ЕГЭ. В пятницу, 24 июля, завершится основной период сдачи экзамена.

В понедельник, 20 июля, выпускники сдавали ЕГЭ по биологии и письменной части по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. На 24 и 25 июля запланированы резервные дни.

Как сообщает сайт администрации города, 14 выпускников рязанских школ сдали ЕГЭ на 100 баллов. Максимум по русскому языку получили выпускники школ №№ 2,3, 4, 14, 17, 44, 55, 63. Выпускники школ №17 и 73, а также один выпускник прошлых лет сдали на 100 баллов литературу.

Напомним, в этом году ЕГЭ сдают только те выпускники, которые собираются поступать в высшие учебные заведения.