1200 рязанских домов получили паспорта готовности к отопительному сезону

Глава администрации Рязани Елена Сорокина провела рабочее совещание с руководителями структурных подразделений. Главной темой для обсуждения стали вопросы благоустройства, ЖКХ и экономики.

Начальник управления благоустройства Юрий Фурфурак отметил, что в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в Рязани благоустраиваются дворы и территории общего пользования. Порядок наводят в Комсомольском парке, на детской площадке, которая находится в сквере Скобелева, в Верхнем городском парке.

На Севастопольской аллее, которая также ремонтируется в рамках нацпроекта, установят бордюры. После их закупки дорожные работы на этом объекте будут продолжены. Полностью завершено благоустройство площадки у Дворца торжеств. В ЦПКиО на скейт-площадке подрядчик приступил к устранению недочётов.

Уже завершено благоустройство дворов по нескольким адресам. Это улица Фурманова, дома 66 и 68, улица Предзаводская, дом 8, улица Татарская, дом 56а, улица Быстрецкая, дом 17. В 5 рязанских дворах работы близятся к завершению. Всего же в Рязани планируют отремонтировать 14 дворов.

Префекты должны проводить ежедневный мониторинг своих территорий, выявлять и ликвидировать несанкционированные свалки, контролировать соблюдение Правил благоустройства города, – подчеркнула руководитель мэрии.

Кроме того, на совещании обсудили подготовку города к зиме. Паспорта готовности для отопительного сезона должны получить более 2,7 тысяч домов. Почти в 2 тысячах домов провели опрессовку оборудования. 1,2 тысяч домов выдали паспорта готовности. Паспорта выдают и объектам социальной сферы.