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Мишустин подписал постановление о правилах возврата средств при покупке туров по России

7info

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, регламентирующее возврат денег при покупке туров по России. Об этом сообщается на сайте правительства. 

Компенсация должна будет прийти на карты туристов автоматически в течение 5 дней. Получить деньги смогут покупатели организованных туров с питанием и проживанием, в том числе круизов, а также те, кто путешествует самостоятельно. Им компенсируют проживание в отелях.

Получить компенсацию можно будет за поездки во все регионы страны. Правда, по некоторым особо популярным направлениям поездки с кешбеком станут доступны только с 1 октября. 

Есть ряд условий! Тур должен быть оплачен картой «Мир». Его продолжительность или время проживания в гостинице – не менее 4 ночей. Стоимость путёвки – не менее 25 тыс рублей.

Размер компенсации зависит от стоимости турпоездки. Если она составляет от 25 до 50 тыс рублей, можно будет получить 5 тыс. если потратили более 50 тыс – получите 10 тыс рублей, если более 75 тыс – 15 тыс рублей. 

Всего на возврат средств за турпоездки из бюджета России выделено 15 млрд рублей. 

– Новая программа сделает привлекательнее путешествия по России и поддержит граждан, решивших в этом году провести отпуск на родине, – говорится на сайте правительства РФ. 

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