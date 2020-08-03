Рязанец, которому стало плохо в лесу, рассказал о своём спасении

– Сообщил, что нахожусь в поле между сёлами Мосолово и Задубровье, – рассказал Емельянов. – Чувствую себя очень плохо, отказали ноги, поднялось давление. Выйти с поля самостоятельно не могу, так как мешает высокая трава.

Ко мне была направлена бригада скорой помощи посёлка Лесной во главе с фельдшером Натальей Петровной Евдокимовой и водителем Олегом Викторовичем Агашиным. В 9 часов Евдокимова позвонила, сообщила, что медики приехали и попросила вывести их на место с помощью телефона. Чтобы привлечь внимание, я снял с себя одежду и махал. Минут через 40 меня нашли и начали оказывать медицинскую помощь.