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Из рязанской больницы выписали еще одного «тяжелого» пациента

Валерия Мединская
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Медработники БСМП поставили на ноги больного, который более двух месяцев находился на лечении в COVID-госпитале. Здоровью пациента, помимо инфекции новой коронавирусной инфекции, угрожали серьезные обострившиеся заболевания. Информация об этом появилась на сайте больницы.

58-летнего мужчину с подтверждённой коронавирусной инфекцией госпитализировали в БСМП 14 апреля. Пациент поступил с тяжелой двусторонней полисегментарной вирусной пневмонией, характерной для Covid-19. Болезнь прогрессировала.

Течение инфекции усложнялось хроническими заболеваниями – гипертонической и язвенной болезнями. Вскоре больного перевели в отделение реанимации и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, где он находился до 3 июня.

Именно здесь за жизнь пациента боролись врачи разных специальностей. В курс лечения были включены все современные средства — от антибиотиков, противовирусных последнего поколения до метаболиков и пребиотиков. На этапе реабилитации эффективным методом стала дыхательная гимнастика.

Пристальное внимание специалистов и вовремя назначенное грамотное лечение дали положительные результаты. После 22 дней на ИВЛ пациент смог самостоятельно вдохнуть полной грудью. Когда положительную динамику подтвердили повторные тесты на Covid-19, пациента выписали.

– Пациент выписан в удовлетворительном состоянии. Мы всей больницей переживали за его жизнь, настолько серьезными были сопутствующие заболевания, отягчающие состояние. Какова же была наша радость, когда через 2 дня после выписки мне позвонила супруга больного и попросила его поругать, ведь супруг собрался выйти на пробежку и решил приобрести велотренажер. Человек смог хорошо адаптироваться после лечения, у него нормализовалась температура и появилось огромное желание жить. И мы это видели своими глазами, – рассказала врач-терапевт БСМП Наталья Геннадьевна Лактюнкина.

Сейчас пациент находится под наблюдением участкового терапевта. Врач-пульмонолог БСМП Елена Владимировна Заикина, которая вместе с другими специалистами клиники курировала больного, также поддерживает с ним связь и консультирует по телефону.

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