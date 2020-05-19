Ещё один врач из Рязани включён в «Список памяти» жертв коронавируса

Ещё одного врача из Рязани внесли в «Список памяти» жертв коронавируса. В печальный список включили Андрея Николаевича Барсука.
Напомним, Андрей Николаевич скончался 3 мая в возрасте 51 года. Он был врачом-рентгенологом больницы №11 в Рязани. Ранее сообщалось, что в медика был коронавирус, но умер он не из-за него.
Ещё одной рязанкой, чьё имя было в списке жертв, стала Марина Пискунова. Главный внештатный детский инфекционист Рязанской области умерла в возрасте 60 лет.
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