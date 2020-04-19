11 рязанцев с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии

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Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

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Большинство рязанцев, заразившихся коронавирусом, переносят болезнь легко, но 11 находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

По состоянию на 13 часов воскресенья, 19 апреля, в больницах с коронавирусом находится 71 пациент. 11 из них в тяжёлом состоянии. Из них четверо (58, 65, 2 человека 66 лет) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Состояние 22 заболевших удовлетворительное, 38 находятся в состоянии средней тяжести.

Все остальные заражённые COVID-19 остаются дома, госпитализация им не требуется.

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