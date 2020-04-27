11 рязанцев с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила данные о состоянии заразившихся коронавирусом.

На 16 часов 27 апреля в больницах Рязани находятся на лечении 175 пациентов с COVID-19. Из них 13 детей. В тяжёлом состоянии 11 человек. Шестеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Возраст этих пациентов – 50, 58, 65, 66, 78 и 83 года

109 госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 55 – в удовлетворительном состоянии. Остальным заразившимся коронавирусом госпитализация не требуется.