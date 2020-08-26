1 сентября в Рязани откроется новая школа

1 сентября в Рязани свои двери распахнёт новая школа на 1100 мест на улице Братиславской. Глава администрации Рязани Елена Сорокина побывала в новом здании гимназии №5 и оценила степень готовности к учебному году. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

На сегодняшний день на территории школы высадили цветы, кустарники, посеяли траву. Все дорожки уже заасфальтированы. В помещениях проводится уборка.

Как сообщает сайт администрации города Рязани, ремонт и благоустройство идут под строгим контролем.

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Также администрация Рязани опубликовала большой фоторепортаж из новой школы.