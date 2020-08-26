Четверг, 27 августа, 2020
23.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Органы властиАдминистрацияНовости РязаниОбществоТоп новость

1 сентября в Рязани откроется новая школа

7info 2

1 сентября в Рязани свои двери распахнёт новая школа на 1100 мест на улице Братиславской. Глава администрации Рязани Елена Сорокина побывала в новом здании гимназии №5 и оценила степень готовности к учебному году. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

На сегодняшний день на территории школы высадили цветы, кустарники, посеяли траву. Все дорожки уже заасфальтированы. В помещениях проводится уборка.

Как сообщает сайт администрации города Рязани, ремонт и благоустройство идут под строгим контролем.

Реклама

Также администрация Рязани опубликовала большой фоторепортаж из новой школы.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Лесопарке восстанавливают освещение

Администрация
В Рязани ремонтируют уличное освещение. На прошлой неделе было заменено 24 светильника и 80 ламп, отремонтировано 490 метров проводов, сообщает сайт администрации...
Узнать больше

Сотрудники ГИБДД проводят рейд в Рязани

Новости Рязани
В четверг, 27 августа, сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязани и области  рейд «Пешеходный переход». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России. 
Узнать больше

В Рязани поезд сбил насмерть женщину

Новости Рязани
В среду, 26 августа, в Рязани поезд сбил насмерть женщину. ЧП произошло вечером на станции Дягилево. Женщину сбил пассажирский...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новости Рязани сегодня: 26 августа

Новости Рязани
Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор событий среды, 26 августа. Горячее питание для младшеклассников, воспитание в школах, возврат страховки...
Узнать больше

Рязанский театр драмы откроет сезон комедией по пьесе Рэя Куни

Культура
В четверг, 27 августа, Рязанский театр драмы открывает новый сезон. Это, пожалуй, самое ранее начало сезона в современной истории театра. И связано...
Узнать больше

1 сентября в Рязани откроется новая школа

Администрация
1 сентября в Рязани свои двери распахнёт новая школа на 1100 мест на улице Братиславской. Глава администрации Рязани Елена Сорокина побывала в...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

4 ошибки и один лайфхак: киногерои помогут стать финансово грамотнее

Акценты
Киномир прочно проникает в мир реальный, хотя бы в виде цитат. Хлесткие фразы, придуманные сценаристами или ставшие результатом импровизации актеров, уходят в...
Узнать больше

Чек-лист для родителей: Как выбрать школьную форму и рюкзак

Акценты
Перед началом учебного года магазины и маркетплейсы переполнены предложениями школьных товаров на любой кошелек. Покупать из них первые попавшиеся, которые радуют внешним...
Узнать больше

Какие законы в России вступают в силу в сентябре

Акценты
Горячее питание для младшеклассников, воспитание в школах, возврат страховки при досрочном погашении кредита, внесудебное банкротство и другие нововведения первого месяца осени.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+