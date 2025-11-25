Новогодняя столица-2026
Среда, 26 ноября, 2025
3.6 C
Рязань
Происшествия в Рязани: хроника событий

Женщина угрожала убить собутыльницу из-за нехватки алкоголя в Рыбновском районе

Анастасия Мериакри
Image by jcomp on Freepik

В Рыбновском районе произошла ссора между двумя женщинами, в ходе которой одна из них угрожала убить свою собутыльницу из-за нехватки алкоголя. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Женщина из поселка Глебково сообщила в полицию, что ее нетрезвая знакомая угрожает ей ножом. Участковый уполномоченный полиции незамедлительно прибыл на место происшествия. Он успокоил нарушительницу, изъял нож и доставил ее в отдел полиции.

По предварительным данным, 44-летняя женщина пришла в гости к 58-летней приятельнице. Вскоре к ним присоединился 50-летний общий знакомый, и они устроили застолье. Однако спиртное закончилось, что вызвало недовольство гостьи. Между женщинами вспыхнула ссора, в ходе которой 58-летняя хозяйка схватила нож и пригрозила убить гостью, если застолье не будет продолжено.

Испугавшись, потерпевшая выбежала на улицу и обратилась за помощью в полицию. Сотрудники правоохранительных органов быстро восстановили порядок.

Дознаватель полиции возбудил уголовное дело против нарушительницы по статье 119 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Читайте также  Полиция поймала группу воров-иностранцев, промышлявших в Рязани и Казани

Другие материалы рубрики

Ночная атака беспилотников на Рязань 20 ноября: что известно

В пожарах из-за курение погибли 22 человека с начала года в Рязанской области

Двое подростков задержаны по подозрению в убийстве мужчины в Ряжске

В Рязанской области на 36% увеличилось количество пожаров из-за печного отопления

Мужчина 23 лет выпал из окна на улице Островского в Рязани

Рязанцы лишаются автомобилей из-за «бабушкиной схемы» мошенничества

Самые читаемые материалы

Новости Касимова

На пожаре в Касимове погибла пожилая женщина

На место происшествия выезжали 6 пожарных машин, 18 сотрудников Государственной противопожарной службы. 
Происшествия в Рязани: хроника событий

Массовое отключение воды произойдет в Рязани с 26 по 27 ноября

Отключение произойдет в связи с ремонтом.
Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Новости России

Учёный выдвинул неожиданную версию исчезновения семьи Усольцевых, и она очень похожа на правду

Семейная прогулка, на которую отправились супруги Усольцевы с пятилетней дочерью, выглядела безопасной: короткий маршрут, тёплая погода, маркированные тропы. Родители были уверены, что никакой опасности нет
Общество

Спасская набережная благоустроена в Рязанской области за 90 млн рублей

В рамках проекта оборудованы две прогулочные зоны, в том числе в районе детского дома творчества.