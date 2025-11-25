Новогодняя столица-2026
Среда, 26 ноября, 2025
3.6 C
Рязань
Происшествия в Рязани: хроника событий

Водитель 64 лет пострадала в ДТП с ГАЗелью в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязани 24 ноября произошло ДТП, в результате которого пострадала 64-летняя женщина. Об этом сообщила госавтоинспекция региона.

Примерно в 07:50 у дома №8 на Первомайском проспекте, по предварительным данным, 24-летний местный житель, управляя «ГАЗелью», столкнулся с «Ладой Гранта», за рулём которой находилась 64-летняя рязанка.

Водитель «Гранты» получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Проводится проверка обстоятельств аварии.

За последние сутки на дорогах Рязанской области зафиксировано одно ДТП с пострадавшим. Произошло 36 ДТП, в которых был причинён материальный ущерб автовладельцам.

Сотрудники ДПС выявили 278 нарушений правил дорожного движения, включая пять случаев управления транспортными средствами в нетрезвом виде. Один водитель отказался от медицинского освидетельствования. Более 50 нарушений касались управления автомобилями с тонированными стёклами, а 35 нарушений допустили водители грузовиков.

