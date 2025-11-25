Новогодняя столица-2026
Среда, 26 ноября, 2025
Рязань
Происшествия в Рязани: хроника событий

В Рязанской области на 36% увеличилось количество пожаров из-за печного отопления

Анастасия Мериакри

Печное отопление в Рязанской области остается одной из главных причин пожаров в жилых домах. В 2025 году доля таких происшествий составила 13% от общего числа возгораний в зданиях различного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

Эти пожары привели к травмам людей и значительным материальным потерям. Из 728 пожаров, зарегистрированных в зданиях различного назначения, 94 случая произошли из-за неисправностей или неправильной эксплуатации печей. Пострадало 5 человек, что составляет 16% от всех пострадавших.

Материальный ущерб также оказался значительным: огнем уничтожено и повреждено 104 строения общей площадью более 3 тысяч квадратных метров. Предварительный ущерб оценивается в свыше 33 миллионов рублей.

Ситуация вызывает особую тревогу, так как по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество печных пожаров резко возросло — с 69 до 94 случаев, что составляет увеличение на 36%.

Эксперты выделяют несколько основных причин, приводящих к печальной статистике:

  1. Нарушение правил эксплуатации
  2. Неисправности печей и дымоходов
  3. Ошибки в конструкции печи:

Сотрудники МЧС России по Рязанской области напоминают, что соблюдение этих мер поможет не только сохранить имущество, но и защитить жизни и здоровье людей от огня.

