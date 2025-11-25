Новогодняя столица-2026
В Рязани работник с «болгаркой» устроил пожар на 7 миллионов рублей

Алексей Самохин

В Рязани завершено расследование уголовного дела, возбужденного после крупного пожара в Октябрьском городке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

Прокуратура Железнодорожного района направила дело в суд: 25‑летнему местному жителю грозит до одного года лишения свободы за нарушение правил безопасности.

По данным следствия, в мае 2025 года молодой мужчина выполнял демонтажные работы на чердаке дома № 38 в Октябрьском городке Рязани. Он использовал угловую шлифовальную машину («болгарку»), но не обеспечил должную технику безопасности. Искры попали на легковоспламеняющиеся материалы, начался пожар. 

В итоге повреждено имущество четырёх жильцов, а также общее имущество дома. Предварительная сумма ущерба превысила семь миллионов рублей.

Действия мужчины квалифицированы по части первой статьи 168 Уголовного кодекса России — уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, если это произошло при обращении с источником повышенной опасности. Рассматривать дело по существу будет мировой судья участка № 3 Железнодорожного района Рязани.

