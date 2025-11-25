В Рязани осудили 11 наркоторговцев-иностранцев

Московский районный суд города Рязани завершил рассмотрение уголовного дела в отношении одиннадцати граждан иностранного государства. Им вменялось участие в преступном сообществе и участие в незаконном обороте наркотиков. Суд признал всех фигурантов виновными и назначил реальные сроки лишения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры области.

По материалам следствия, с 2022 по 2025 год участники преступного сообщества занимались сбытом наркотических веществ на территории трёх регионов — Рязанской, Московской и Ивановской областей. Распространение синтетических веществ осуществлялось с использованием электронных платёжных систем: через них осуждённые получали деньги от неназванных заказчиков и посредников.

Оперативники пресекли деятельность преступной группы в ходе масштабных розыскных мероприятий. При задержании из незаконного оборота было изъято более 11 килограммов синтетических наркотических средств.

С учётом роли каждого участника суд приговорил обвиняемых к реальным срокам — от 8 до 12 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колониях строгого и общего режима.

По решению суда, мобильные телефоны, которыми злоумышленники пользовались для координации незаконной деятельности, подлежат конфискации.