Новогодняя столица-2026
Пятница, 28 ноября, 2025
5.8 C
Рязань
Происшествия в Рязани: хроника событий

В Рязани мужчина бросался на сотрудника «Вкусно — и точка!» 

Алексей Самохин
Скриншот видео

В Рязани, в заведении «Вкусно — и точка!» в Дашково-Песочне, клиент устроил конфликт с сотрудником, едва не завершившийся потасовкой. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «Топор. Новости Рязани».

На записи видно, как мужчина требует вернуть ему деньги за еду, которую он отказывается есть. Клиент считает, что ему дали холодные продукты и в грубой форме просит вернуть деньги. В частности, прозвучали такие фразы: «Дай деньги, козёл!», «я клиент, я прав!». 

Менеджер вышел в зал и пытался успокоить посетителя, но себя в обиду не давал. Очевидцы разнимали мужчин, предотвращая драку. Женщина напомнила посетителю, что он находится в детском кафе. 

Автор поста отмечает, что клиент пришёл в заведение с ребёнком, все происходило на глазах девочки. 

Публиковать видео мы не будем, так как оно содержит очень много ненормативной лексики.

Читайте также  Мужчина 23 лет выпал из окна на улице Островского в Рязани

Другие материалы рубрики

В пожарах из-за курение погибли 22 человека с начала года в Рязанской области

В Рязанском районе задержали мужчину с 260 граммами марихуаны

В Рязани ищут свидетелей наезда на пенсионерку на улице Советской Армии

В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск за неуплату алиментов

Жёсткое ДТП произошло на улице Большой в Рязани

В Рыбном легковой автомобиль сбил 16-летнего пешехода

Самые читаемые материалы

Новости России

Учёный выдвинул неожиданную версию исчезновения семьи Усольцевых, и она очень похожа на правду

Семейная прогулка, на которую отправились супруги Усольцевы с пятилетней дочерью, выглядела безопасной: короткий маршрут, тёплая погода, маркированные тропы. Родители были уверены, что никакой опасности нет
Новости России

Ирина Усольцева пропала на день раньше даты официального исчезновения

SMM‑менеджер Ирины Усольцевой сообщила информацию, которая может пролить свет на пропажу семьи Усольцевых 
Новости России

Раскрыта причина пропажи Усольцевой за день до исчезновения семьи

Связь с Ириной Усольцевой могла оборваться за сутки до...
Новости мира

Нарколог рассказал, что выпало из носа Зеленского во время обращения к украинцам

Странный эпизод, произошедший с Владимиром Зеленским во время вечернего...
Новости России

В Новосибирске жители многоэтажки нашли пачку денег с пугающим посланием

Жители многоэтажного дома в Новосибирске нашли пачку купюр с...