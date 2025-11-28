В Рязани, в заведении «Вкусно — и точка!» в Дашково-Песочне, клиент устроил конфликт с сотрудником, едва не завершившийся потасовкой. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «Топор. Новости Рязани».

На записи видно, как мужчина требует вернуть ему деньги за еду, которую он отказывается есть. Клиент считает, что ему дали холодные продукты и в грубой форме просит вернуть деньги. В частности, прозвучали такие фразы: «Дай деньги, козёл!», «я клиент, я прав!».

Менеджер вышел в зал и пытался успокоить посетителя, но себя в обиду не давал. Очевидцы разнимали мужчин, предотвращая драку. Женщина напомнила посетителю, что он находится в детском кафе.

Автор поста отмечает, что клиент пришёл в заведение с ребёнком, все происходило на глазах девочки.

Публиковать видео мы не будем, так как оно содержит очень много ненормативной лексики.