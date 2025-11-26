В пожарах из-за курение погибли 22 человека с начала года в Рязанской области

В Рязанской области неосторожное обращение с огнём при курении стало серьёзной причиной гибели людей на пожарах. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
С начала года в регионе произошло 73 пожара, вызванных курением. В результате этих происшествий погибло 22 человека — это почти половина (46%) всех пострадавших. Ещё 6 человек получили травмы (12%).
Однако есть и положительные изменения: по сравнению с прошлым годом количество пожаров, связанных с неосторожным обращением с огнём при курении, сократилось на 24% и составило 73 случая против 96.
Чтобы избежать опасных ситуаций, следует придерживаться простых правил:
- Курите только в специально отведённых местах.
- Тщательно тушите сигареты, используя глубокие и тяжёлые пепельницы. Перед тем как выбросить окурок, убедитесь, что он полностью погас.
- Не выбрасывайте окурки из окон и с балконов.
- Установите в своём доме пожарный извещатель.