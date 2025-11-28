В Кадоме вечером 27 ноября произошло громкое ДТП. Примерно в 21:00 легковой автомобиль въехал в здание торгового центра, расположенного в Октябрьском переулке. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

После столкновения водитель даже не попытался остаться на месте — он сразу же скрылся. Удар пришелся по фасаду здания: повреждена облицовка, пострадали наличник и отлив, одно из стекол разбито.

Очевидцы рассказывают, что незадолго до аварии этот же автомобиль кружил рядом с торговым центром. По их словам, за рулем был молодой человек, который «дрифтил» у здания, закладывая виражи и демонстративно показывая манеру агрессивного вождения. Спустя какое-то время машина врезалась прямо в ТЦ, после чего водитель исчез.