Суд продлил арест Константину Смирнову до 30 января 2026 года 

Алексей Самохин
Во вторник, 25 ноября, Советский районный суд Рязани продлил срок ареста главному редактору проекта Vidsboku Константину Смирнову ещё на два месяца — до 30 января 2026 года. Об этом сообщает телеграм-канал издания. 

Сторона защиты просила судью заменить Смирнову меру пресечения на домашний арест или запрет определённых действий, но журналиста оставят в СИЗО. 

Смирнова обвиняют в вымогательстве. Под стражей он находится уже почти 10 месяев. 

Ранее в СМИ появилось видео задержания Смирнова. Журналиста по делу о вымогательстве задержали в четверг, 30 января.

На пожаре в Касимове погибла пожилая женщина

На место происшествия выезжали 6 пожарных машин, 18 сотрудников Государственной противопожарной службы. 
Массовое отключение воды произойдет в Рязани с 26 по 27 ноября

Отключение произойдет в связи с ремонтом.
Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Учёный выдвинул неожиданную версию исчезновения семьи Усольцевых, и она очень похожа на правду

Семейная прогулка, на которую отправились супруги Усольцевы с пятилетней дочерью, выглядела безопасной: короткий маршрут, тёплая погода, маркированные тропы. Родители были уверены, что никакой опасности нет
Спасская набережная благоустроена в Рязанской области за 90 млн рублей

В рамках проекта оборудованы две прогулочные зоны, в том числе в районе детского дома творчества.