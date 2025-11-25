Суд продлил арест Константину Смирнову до 30 января 2026 года 

Во вторник, 25 ноября, Советский районный суд Рязани продлил срок ареста главному редактору проекта Vidsboku Константину Смирнову ещё на два месяца — до 30 января 2026 года. Об этом сообщает телеграм-канал издания.

Сторона защиты просила судью заменить Смирнову меру пресечения на домашний арест или запрет определённых действий, но журналиста оставят в СИЗО.

Смирнова обвиняют в вымогательстве. Под стражей он находится уже почти 10 месяев.

Ранее в СМИ появилось видео задержания Смирнова. Журналиста по делу о вымогательстве задержали в четверг, 30 января.