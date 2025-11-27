Новогодняя столица-2026
Четверг, 27 ноября, 2025
Рязань
Происшествия в Рязани: хроника событий

Спрятал топор в диван и притворился паинькой: рязанец напугал мать до смерти

Алексей Самохин
Женщина средних лет прибежала в отдел полиции Ряжска с тревожным заявлением — ее 36-летний сын угрожал убить ее топором и силой вытолкнул на улицу. Хуже того, в квартире осталась лежачая пожилая бабушка, не способная самостоятельно передвигаться.

Стражи порядка незамедлительно отправились по указанному адресу. Участковый на месте установил личность агрессора — им оказался сын потерпевшей, местный житель. Мужчину доставили в отделение для разбирательства.

Как выяснилось в ходе беседы, корень конфликта крылся в разногласиях по поводу жилья. Семья — мать, сын и престарелая бабушка — делила одну квартиру, и вопрос о ее продаже стал яблоком раздора. Кто-то из домочадцев настаивал избавиться от недвижимости, второй был категорически против. Очередная ссора на эту тему переросла в нечто страшное: мужчина схватил топор, запугал мать угрозами расправы и выставил ее за дверь.

После ухода женщины обвиняемый попытался замести следы — спрятал орудие в диван и принял облик миролюбивого хозяина к моменту прибытия полицейских. Однако стражи порядка не купились на показное спокойствие и быстро распознали обман.

Дознаватель ряжского МВД инициировал уголовное преследование по первой части статьи 119 УК РФ — угроза лишения жизни. Санкция этой статьи предусматривает до двух лет тюремного заключения.

