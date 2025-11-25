Смертельное ДТП произошло на трассе М-5 в Рязанской области утром 25 ноября

Рано утром во вторник, 25 ноября, в Сасовском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

В 04:50 на 400-м километре автодороги М-5 «Урал» в Сасовском районе столкнулись легковой автомобиль «Киа Рио» под управлением 29-летнего водителя и «Камаз» под управлением 41-летнего мужчины.

Водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия от полученных травм.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.