Среда, 26 ноября, 2025
Рязань
Происшествия в Рязани: хроника событий

Смертельное ДТП произошло на трассе М-5 в Рязанской области утром 25 ноября

Алексей Самохин

Рано утром во вторник, 25 ноября, в Сасовском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД. 

В 04:50 на 400-м километре автодороги М-5 «Урал» в Сасовском районе столкнулись легковой автомобиль «Киа Рио» под управлением 29-летнего водителя и «Камаз» под управлением 41-летнего мужчины.

Водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия от полученных травм. 

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. 

