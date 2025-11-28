Приговор по делу о хищении 15 млн в Рязани оставили в силе, Фурфурак получил 4 года

27 ноября 2025 года после рассмотрения апелляции в судебной коллегии по уголовным делам Рязанского областного суда вступил в законную силу приговор в отношении бывшего начальника управления благоустройства г. Рязани Юрия Фурфурака и двух руководителей коммерческих организаций — Артура Сидорова и Евгения Алексеева — по делу о мошенничестве на сумму более 15 млн рублей.

Железнодорожный районный суд г. Рязани признал подсудимых виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил наказание:

Юрию Фурфураку — 4 года лишения свободы и штраф 400 тыс. рублей;

Артуру Сидорову — 3 года 6 месяцев лишения свободы и штраф 500 тыс. рублей;

Евгению Алексееву — 4 года лишения свободы и штраф 500 тыс. рублей.

Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима.

Рязанский областной суд, изучив материалы дела, оставил приговор Железнодорожного районного суда без изменений, а апелляционные жалобы и представление — без удовлетворения.