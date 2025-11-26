Полиция поймала группу воров-иностранцев, промышлявших в Рязани и Казани

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с полицейскими из Татарстана и Рязанской области задержали пятерых граждан одного из государств ближнего зарубежья. Их подозревают в серии крупных краж в Казани и Рязани.

По предварительным данным, в период с августа по октябрь злоумышленники совершили семь краж. Действовали они преимущественно ночью, взламывая двери или окна подручными средствами и проникая внутрь помещений.

Из офиса в Казани злоумышленники похитили металлический ящик с 2,5 миллиона рублей наличными, а из ювелирной мастерской — 230 украшений общей стоимостью свыше пяти миллионов. В Рязани из магазина были украдены драгоценности на сумму более трёх миллионов. Кроме того, пострадавшими стали четверо граждан, у которых из домов пропали деньги и ценности на сумму около четырёх миллионов рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности всех подозреваемых и задержали их в Московском регионе. Трое из них ранее уже имели судимости за аналогичные преступления.

При обысках были изъяты ювелирные изделия, денежные средства, смартфоны, автомобиль и другие вещи, имеющие значение для следствия.

Следователи возбудили уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ — кража в особо крупном размере. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сейчас сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды преступлений, к которым могут быть причастны задержанные.