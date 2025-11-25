Появились фото с места ДТП с двумя погибшими в Рязанской области 

Прокуратура Рязанской области начала проверку по факту смертельного ДТП в Сасовском районе. Об этом сообщает телеграм-канал надзорного ведомства.

Авария случилась рано утром 25 ноября на 400-м километре автодороги М-5 «Урал». По данным Госавтоинспекции, 29-летний водитель автомобиля «Киа Рио» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Камазом» под управлением 41-летнего мужчины.

Водитель легковушки и его пассажир погибли на месте происшествия.

На место аварии выезжала межрайонный прокурор Яна Любимова. Проводимая правоохранителями проверка взята на контроль прокуратурой Рязанской области.

Фото: t.me/prokrzn