Новогодняя столица-2026
Среда, 26 ноября, 2025
3.6 C
Рязань
Происшествия в Рязани: хроника событий

Появились фото с места ДТП с двумя погибшими в Рязанской области 

Алексей Самохин
Фото: t.me/prokrzn

Прокуратура Рязанской области начала проверку по факту смертельного ДТП в Сасовском районе. Об этом сообщает телеграм-канал надзорного ведомства. 

Авария случилась рано утром 25 ноября на 400-м километре автодороги М-5 «Урал». По данным Госавтоинспекции, 29-летний водитель автомобиля «Киа Рио» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Камазом» под управлением 41-летнего мужчины.

Водитель легковушки и его пассажир погибли на месте происшествия. 

На место аварии выезжала межрайонный прокурор Яна Любимова. Проводимая правоохранителями проверка взята на контроль прокуратурой Рязанской области. 

Появились фото с места ДТП с двумя погибшими в Рязанской области 
Появились фото с места ДТП с двумя погибшими в Рязанской области 

Фото: t.me/prokrzn

Читайте также  Человека сбили на пешеходном переходе в Касимове

Другие материалы рубрики

В Рязани ФСБ завела дело о хищении 6 млн рублей начальницей почтового отделения

Задержаны подростки, повредившие автомобили на парковке торгового центра в Рязани

Водитель 64 лет пострадала в ДТП с ГАЗелью в Рязани

Мотоциклиста сбили в центре Рязани

Мужчина угрожал ножом знакомому в ходе пьяного конфликта в Шиловском районе

Возгорание произошло на предприятии в Рязанской области в результате ночной атаки БПЛА

Самые читаемые материалы

Новости Касимова

На пожаре в Касимове погибла пожилая женщина

На место происшествия выезжали 6 пожарных машин, 18 сотрудников Государственной противопожарной службы. 
Происшествия в Рязани: хроника событий

Массовое отключение воды произойдет в Рязани с 26 по 27 ноября

Отключение произойдет в связи с ремонтом.
Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Новости России

Учёный выдвинул неожиданную версию исчезновения семьи Усольцевых, и она очень похожа на правду

Семейная прогулка, на которую отправились супруги Усольцевы с пятилетней дочерью, выглядела безопасной: короткий маршрут, тёплая погода, маркированные тропы. Родители были уверены, что никакой опасности нет
Общество

Спасская набережная благоустроена в Рязанской области за 90 млн рублей

В рамках проекта оборудованы две прогулочные зоны, в том числе в районе детского дома творчества.