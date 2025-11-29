Павел Малков рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА в регионе

Губернатор Рязанской области Павел Малков проинформировал о последствиях ночной атаки беспилотников. В ночь на 29 ноября системы противовоздушной обороны сбили в регионе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.

«Падение обломков произошло в нескольких районах Рязанской области. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. Повреждений гражданской инфраструктуры нет», — сообщил Павел Малков.

Утром 29 ноября в 07:46 РСЧС объявило об отмене угрозы атаки беспилотников.

Напоминаем, что в регионе действует запрет на публикацию в соцсетях фото и видео последствий террористических атак.