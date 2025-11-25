Новогодняя столица-2026
Среда, 26 ноября, 2025
3.6 C
Рязань
Происшествия в Рязани: хроника событий

Двое подростков задержаны по подозрению в убийстве мужчины в Ряжске

Анастасия Мериакри

СК России по Рязанской области сообщил о задержании двух несовершеннолетних жителей региона по подозрению в убийстве мужчины.

23 ноября 2025 года ночью в следственный орган поступило сообщение: найден труп 56-летнего мужчины в квартире жилого дома в городе Ряжске Рязанской области. На теле обнаружены признаки насильственной смерти, включая травмы головы и туловища.

После тщательного планирования и проведения оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались местные жители в возрасте 15 и 17 лет.

25 ноября 2025 года по ходатайству следователя суд избрал меру пресечения для задержанных в виде заключения под стражу.

В данный момент следственные действия продолжаются с целью установления всех обстоятельств преступления и сбора доказательств.

