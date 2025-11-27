Новогодняя столица-2026
Четверг, 27 ноября, 2025
Рязань
Происшествия в Рязани: хроника событий

Дело о краже нефтепродуктов в Рязанском районе передано в суд

Алексей Самохин
В Рязанской области прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении нефтепродуктов. Участнику преступной группы, если его признают виновным, грозит до 10 лет лишения свободы. 

Фигурант уголовного дела — 41-летний житель Московской области. Мужчину обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. По версии следствия, в мае-июне 2023 года обвиняемый в составе организованной группы похитил более 27 тонн нефтепродуктов из магистрали, пролегающей по территории Рязанского района. Ущерб от действий злоумышленников превысил 1 млн 400 тысяч рублей. 

Подозреваемому сначала удалось скрыться, но позднее мужчину задержали и арестовали. 

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Рязанский районный суд для рассмотрения по существу.

