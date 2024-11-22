Пятница, 22 ноября, 2024
На главнуюНовости мира

Русского медведя» разбудили, достанется всем: генерал Попов оценил «Орешник»

Дата публикации

Алексей Самохин

Генерал-майор Владимир Попов прокомментировал «Московскому комсомольцу» новую российскую гиперзвуковую ракету средней дальности «Орешник» как сигнал Западу, который нельзя недооценивать. По его словам, последние действия России — это предупреждение, которое западные страны, поддерживающие Украину, должны воспринять всерьез, иначе избежать мировой катастрофы будет крайне сложно.

Попов подчеркнул, что заявление Путина — не просто риторика, а четкий посыл западным лидерам. Россия устала от постоянных провокаций и ударов по своей территории с применением таких ракет, как Storm Shadow, SCALP и ATACMS.

Генерал отметил, что «Орешник» уже проходит испытания в боевых условиях, а не на полигонах или презентациях, как в 2018 году. Он подчеркнул, что такие практические шаги говорят гораздо больше, чем слова.

Особенное внимание Попов обратил на спокойный и уверенный тон Путина при представлении ракеты. Этот невозмутимый подход, по словам генерала, куда страшнее, чем когда-то хрущевская угроза «показать Кузькину мать». В словах прозвучал явный намек на то, что «русского медведя» разбудили, последствия ощутят все, кто участвует в провокациях.

Новости рубрики
Новости мира

СМИ: Байден разрешил бить американскими ракетами по России

Действующий президент США Джо Байден впервые разрешил бить дальнобойным оружием по российской территории, пишет...
Новости мира

Месячная норма осадков обрушится на центр России

На жителей Центральной России в ближайшую неделю обрушится настоящая погода с характером!
Новости мира

«Со мной не попрощался»: дочь солиста «‎На-На» Левкина расплакалась возле его гроба

Младшая дочь экс-участника группы «На-На» Владимира Левкина не сдержала эмоции и расплакалась возле гроба отца,...