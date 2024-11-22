Генерал-майор Владимир Попов прокомментировал «Московскому комсомольцу» новую российскую гиперзвуковую ракету средней дальности «Орешник» как сигнал Западу, который нельзя недооценивать. По его словам, последние действия России — это предупреждение, которое западные страны, поддерживающие Украину, должны воспринять всерьез, иначе избежать мировой катастрофы будет крайне сложно.

Попов подчеркнул, что заявление Путина — не просто риторика, а четкий посыл западным лидерам. Россия устала от постоянных провокаций и ударов по своей территории с применением таких ракет, как Storm Shadow, SCALP и ATACMS.

Генерал отметил, что «Орешник» уже проходит испытания в боевых условиях, а не на полигонах или презентациях, как в 2018 году. Он подчеркнул, что такие практические шаги говорят гораздо больше, чем слова.

Особенное внимание Попов обратил на спокойный и уверенный тон Путина при представлении ракеты. Этот невозмутимый подход, по словам генерала, куда страшнее, чем когда-то хрущевская угроза «показать Кузькину мать». В словах прозвучал явный намек на то, что «русского медведя» разбудили, последствия ощутят все, кто участвует в провокациях.