На Украине вновь распространяются тревожные слухи: один из офицеров местного водолазного подразделения заявил о якобы готовящемся десантном наступлении со стороны России. По его словам, конечной целью операции должен стать Херсон, перед этим российские силы попытаются захватить острова на правом берегу Днепра. В украинских СМИ также появились утверждения, что для этой операции уже собрано около 300 лодок, пишет «Московский комсомолец».

Офицер Национальной гвардии Украины Юрий Ткачук в эфире одного из телеканалов заявил, что российские войска намерены вытеснить ВСУ с островных позиций у правобережья Днепра. Он считает эту операцию частью более широкого плана по установлению контроля над этим направлением.

По версии Ткачука, российское командование планирует взять под контроль не только Херсонскую, но и Николаевскую области. Он назвал это масштабным стратегическим замыслом, который Москва намерена реализовать любой ценой.

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Ткачук также сообщил, что, по его данным, Россия сосредоточила крупные силы для возможной высадки: речь идёт о сотнях лодок, технике и личном составе. Особое беспокойство у ВСУ вызывает активизация на Кинбурнской косе, где наблюдается движение техники, зафиксированы боевые машины и реактивные системы залпового огня.

Он отметил, что с этого направления якобы регулярно наносятся удары по Николаевской области, особенно по городу Очакову, и выразил обеспокоенность тем, что угроза продолжает нарастать.

По словам Ткачука, если российские войска захватят острова, они смогут разместить на них огневые позиции и наносить удары по тылу украинской армии. ВСУ будут стремиться сорвать эти планы и не допустят продвижения противника, заверяет офицер.

Заявления Ткачука быстро подхватили украинские медиа, что вызвало волну паники. Реакция оказалась настолько бурной, что власти были вынуждены вмешаться и задействовать официальные источники информации. В дело включились лояльные режиму представители СМИ.

Вскоре с опровержением выступил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин. Он заявил, что ситуация на правом берегу Днепра находится под контролем, и признаков подготовки наступления со стороны России украинская разведка не фиксирует.

По словам Волошина, украинская сторона отслеживает каждое плавсредство, используемое российскими войсками на левом берегу и близлежащих островах.