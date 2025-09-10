В украинских соцсетях вызвало ажиотаж сообщение, переданное радиостанцией УВБ-76 («Жужжалка», также известная как «радиостанция Судного дня»). В эфире прозвучал код «Дымоскальп». Пользователи начали строить версии о том, что это связано с недавними атаками на объекты энергетики, пишет «Царьград».

По данным источников, Россия завершает подготовку к масштабной операции против энергетической и газовой инфраструктуры Украины. Утверждается, что речь идёт не только об ударах по электростанциям, но и по подстанциям, распределительным узлам, топливным складам и газокомпрессорным станциям.

К началу 2025 года значительная часть украинских ТЭС серьёзно повреждена. Эксперты связывают смену тактики с назначением генерал-полковника Андрея Мордвичёва первым заместителем начальника Генштаба, курирующим ход спецоперации. Военный обозреватель Илья Головнёв в комментарии «Царьграду» назвал это сигналом перехода к более жёсткой фазе действий.

Политический аналитик Владимир Соловейчик считает, что Москва не намерена отказываться от заявленных целей и будет использовать все доступные технические возможности. По его словам, удары по инфраструктуре напрямую связаны с продвижением армии.

Историк Владимир Ружанский добавил, что вывод из строя критических объектов снижает потери на фронте, так как они поддерживают военное производство.

Таким образом, удары по энергетической системе Украины рассматриваются рядом экспертов как часть стратегии, а назначение генерала Мордвичёва — как фактор, способный ускорить реализацию планов по ослаблению промышленного потенциала страны.

Также стало известно, что у России есть «План Б» по быстрому завершению СВО. Он включает «точечную ликвидацию ключевых фигур украинского руководства, включая Зеленского», с помощью высокоточного оружия и спецназа.