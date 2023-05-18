Четверг, 18 мая, 2023
На главнуюНовости Рязани

Русло реки Солотча в Рязанской области расчистят до 25 ноября

Татьяна Проводина
Изображение от ededchechine на Freepik

В Рязанской области продолжают расчищать водные объекты и контролировать загрязнение вод. Сохранение и восстановление водных объектов, объектов лесного хозяйства и улучшение экологической обстановки в 2022-23 годах рассмотрели на правительственном часе в Рязанской областной думе.

С отчётом выступили глава регионального минприроды Александр Новиков и замруководителя Приокского межрегионального управления Росприроднадзора Валерий Симкин. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

Александр Новиков рассказал, что русло реки Солотча расчищают в рамках федерального проекта сохранения уникальных водных объектов нацпроекта «Экология». Проект непростой, прежним подрядчикам не удалось его реализовать. В настоящее время работы продолжаются и продлятся до 25 ноября. В русле реки процесс приостановлен до середины июня в связи с нерестом рыбы.

Сегденское озеро расчистили в минувшем году. Идёт укрепление берегов реки Мокша в районе Кадома для снижения уровня подтопления райцентра. По поручению губернатора выделены средства на разработку ПСД по капремонту гидросооружений на реке Пара возле села Максимовка Сараевского района. Кроме того, в 2024 году планируются ремонты гидротехнических сооружений в Скопинском, Милославском и Чучковском районах.

Все водоохранные зоны обозначат предупреждающими знаками. В 2023 году также разработают документацию по очистке реки Трубеж от её истока (слияние Павловки и Плетёнки) до Рязанского кремля. Запланирована и расчистка озера Ермишь в Ермишинском районе.

Депутаты спросили министра об утилизации стоков с автомоек, на которых применяется агрессивная химия. Так, в Песоченском ручье замечают пену, которая могла образоваться от таких стоков. По словам Александра Новикова, специалисты министерства выезжали на место и отобрали пробы воды. Результат анализов появится после 22 мая, тогда будут принимать решение.

Александр Новиков: «Все автомойки зачастую сливают воду либо в ливневую канализацию, либо в коммунальную канализационную систему «Водоканала». Министерство выдаёт требование не сбрасывать воду в ливневую канализацию. Этот вопрос нужно адресовать администрации Рязани, так как перед строительством сооружений разрабатывается ПСД, в которой должны отражаться эти вопросы»

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Оргкомитет по праймериз «Единой России» утвердил тексты электронных бюллетеней для выдвижения кандидатов в Рязанскую гордуму

Кроме того, городской оргкомитет исключил 3 человек из списка кандидатов.

Выполнявшая обгон легковушка сбила женщину в Тверской области

Пострадавшую доставили в больницу с травмами различной степени тяжести

Прибыль банка «Открытие» по итогам первого квартала составила 17,6 млрд рублей

Кредитный портфель «Открытия» увеличился на 77 млрд рублей, или на 3%, до 2,6 трлн рублей.

У жителя Касимовского района изъяли самодельный пистолет и патроны

Оперативники уголовного розыска получили сведения, что 53-летний житель деревни Дуброво может хранить дома пистолет и патроны.

Белгородку возмутило отсутствие обезболивающего для мобилизованного мужа

Жительница Белгородской области пожаловалась министру здравоохранения Андрею Иконникову, что ее мобилизованному мужу не дали обезболивающее, пишет «Бел.Ру». По ее словам, у военного заболел зуб и его выдергивали без соответствующих препаратов. Глава регионального Минздрава отметил, что военный госпиталь, где лежит боец, относится к Минобороны. При этом проблем с лекарствами нет. «С...

Белгородка пожаловалась на отсутствие информации об обстрелах

Жительница Белгородской области пожаловалась губернатору Вячеславу Гладкову, что глава Волоконовского района Сергей Бикетов не информирует людей об обстрелах, пишет «Go31.ru». По ее словам, при этом чиновник выкладывает на своей странице только «песни и пляски. При этом белгородцы якобы узнают атаках ВСУ из интернета. «Понимаю, что глава хочет поделиться тем...

Задержанные за вымогательство админы вели два телеграм-канала, связанных с Рязанью

Публикуемые материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей.

Орловцы пришли в ужас от сноса ротонды в парке «Дворянское гнездо»

Жители Орла резко раскритиковали решение снести ротонду в ландшафтном сквере «Дворянское гнездо», пишет «ОрелТаймс». Многие орловцы отметили, что для них объект стал символом региона. Один из горожан предложил оставить все в таком виде. «Назвать «Мемориал памяти жертв орловских чиновников». Нести сюда цветы до тех пор, пока ротонда не будет...

В Рязани назвали Мисс и Мистер Политех-2023

В среду, 17 мая, в Рязанском филиале Московского политехнического университета прошли конкурсы Мисс и Мистер Политех-2023.

Крупный пожар под Рязанью 17 мая тушили 4 пожарных расчёта

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано в 16.36. Погибших и пострадавших нет.

Мэрия Рязани разрешила строительство заправки в Октябрьском районе

Заправку построят на земельном участке, который находится по адресу: Рязань, строение 2.

В Собор Рязанских святых включено имя благоверного великого князя Олега Рязанского

Благоверный князь Олег Иванович Рязанский жил в сложное время, княжество всегда находилось под угрозой иноплеменных вторжений
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации