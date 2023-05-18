Русло реки Солотча в Рязанской области расчистят до 25 ноября

В Рязанской области продолжают расчищать водные объекты и контролировать загрязнение вод. Сохранение и восстановление водных объектов, объектов лесного хозяйства и улучшение экологической обстановки в 2022-23 годах рассмотрели на правительственном часе в Рязанской областной думе.

С отчётом выступили глава регионального минприроды Александр Новиков и замруководителя Приокского межрегионального управления Росприроднадзора Валерий Симкин. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

Александр Новиков рассказал, что русло реки Солотча расчищают в рамках федерального проекта сохранения уникальных водных объектов нацпроекта «Экология». Проект непростой, прежним подрядчикам не удалось его реализовать. В настоящее время работы продолжаются и продлятся до 25 ноября. В русле реки процесс приостановлен до середины июня в связи с нерестом рыбы.

Сегденское озеро расчистили в минувшем году. Идёт укрепление берегов реки Мокша в районе Кадома для снижения уровня подтопления райцентра. По поручению губернатора выделены средства на разработку ПСД по капремонту гидросооружений на реке Пара возле села Максимовка Сараевского района. Кроме того, в 2024 году планируются ремонты гидротехнических сооружений в Скопинском, Милославском и Чучковском районах.

Все водоохранные зоны обозначат предупреждающими знаками. В 2023 году также разработают документацию по очистке реки Трубеж от её истока (слияние Павловки и Плетёнки) до Рязанского кремля. Запланирована и расчистка озера Ермишь в Ермишинском районе.

Депутаты спросили министра об утилизации стоков с автомоек, на которых применяется агрессивная химия. Так, в Песоченском ручье замечают пену, которая могла образоваться от таких стоков. По словам Александра Новикова, специалисты министерства выезжали на место и отобрали пробы воды. Результат анализов появится после 22 мая, тогда будут принимать решение.