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Среда, 29 июня, 2022

Русло реки Солотча расчистят под надзором природоохранной прокуратуры

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Русло реки Солотча расчистят под надзором природоохранной прокуратуры

Природоохранная прокуратура установила надзор за расчисткой русла реки Солотча. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Работы по расчистке русла реки проводят в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». До 10 июня подрядчик не мог проводить работы на объекте, так как существовал нерестовый запрет. После этого сотрудники надзорного ведомства посетили Солотчу и установили, что работы возобновлены.

Организация подготовила площадки для складирования грунта. Из реки достают затопленную древесину, также ведётся изъятие донных отложений.

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