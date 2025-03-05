Руслан Сидики и его защита ознакомились с делом о теракте в Рязанской области

Гражданин России и Италии Руслан Сидики (внесённый в перечень экстремистов и террористов в РФ) и его защита ознакомились с материалами уголовного дела о подрыве железнодорожных путей в Рязанской области и атаке на военный аэродром Дягилево. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Игорь Поповский.

«Расследование уголовного дела в отношении моего подзащитного Сидики завершено, нами подписан протокол об ознакомлении с материалами. Если надзорное ведомство утвердит обвинительное заключение, дело будет передано во Второй Западный окружной военный суд для дальнейшего рассмотрения по существу», — рассказал адвокат.

По его словам, решение о формате рассмотрения дела — в открытом или закрытом режиме — суд примет позднее. В начале процесса гособвинение планирует ходатайствовать о продлении срока ареста подсудимого, после чего огласит окончательное обвинение. Обвиняемый сможет выразить свою позицию либо в начале процесса, либо позже — в ходе прений сторон или с последним словом. Порядок рассмотрения материалов будет установлен судом в начале заседаний.

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По данным СК РФ, 11 ноября 2023 года на 190-м км железнодорожного пути между станциями Рыбное и Блокпост в Рязанской области в результате подрыва самодельного взрывного устройства с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт) и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).

По этим обвинениям Сидики был задержан в своей рязанской квартире. На допросе он признал вину и сообщил, что в феврале 2023 года был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошёл диверсионную подготовку в Латвии при участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года он вернулся в Рязань. Позже следствие установило его причастность к атаке на военный аэродром Дягилево с использованием беспилотника.