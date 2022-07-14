Уголовное дело по взрыву на заводе в Шиловском районе передали в суд

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела в отношении руководства предприятия «Рязряд» в посёлке Лесной Шиловского района, где из-за взрыва погибли 17 человек.

Руководитель предприятия Сергей Нистраткин, учредитель Александр Егоршин, замгендиректора по коммерческим вопросам Наталья Лукашина и главный инженер Ирина Урубкова обвиняются в совершении преступления по ч. 3 ст 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следствием установлено, что они не исполнили обязанности по обеспечению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и безопасных условий труда, а также процедурой технологического процесса производства взрывчатых веществ. Также руководство игнорировало и не предпринимало меры к устранению системный нарушений безопасности.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения дела.

Напомним, трагедия на предприятии разряд в посёлке Лесной произошла 22 октября 2021 года. Нарушения привели к возгоранию и взрыву на предприятии, оно повлекло гибель 17 человек.