Руководство МЖД поздравило студентов Рязанского филиала ПГУПС с Днем знаний  

Руководство Рязанского региона Московской железной дороги (МЖД) поздравило студентов профильного учебного заведения с Днем знаний.

Заместитель начальника МЖД (по территориальному управлению) Сергей Дмитров посетил Рязанский филиал Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС). Он отметил, что у МЖД и Рязанского филиала ПГУПС сложилось тесное плодотворное сотрудничество. Более 90% выпускников трудоустраиваются на столичную магистраль. Сотрудники МЖД читают студентам специальные дисциплины. Учащиеся проходят на предприятиях дороги все виды практики.

Учитесь с удовольствием, будьте смелыми и любознательными. Ведь именно от вас, ваших знаний и умений во многом зависит, как будут выглядеть и работать железные дороги завтра, — пожелал студентам Сергей Дмитров.

В торжественной линейке, посвященной началу нового учебного года, принял участие Владимир Сазонов, выпускник учебного заведения, работавший в разные годы заместителем министра путей сообщения России, вице-президентом ОАО “РЖД”.

Рязанский филиал ПГУПС – одно из старейших учебных заведений в Рязанской области. Для подготовки специалистов железнодорожного транспорта имеется современная материально-техническая база с учебным полигоном.

В Рязанском филиале ПГУПС в 2023-2024 учебном году будет обучаться 694 студента. Первокурсниками стали 205 человек. Филиал располагает 60 учебными кабинетами и лабораториями.