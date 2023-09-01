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Руководство МЖД поздравило студентов Рязанского филиала ПГУПС с Днем знаний  

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Руководство Рязанского региона Московской железной дороги (МЖД)  поздравило студентов профильного учебного заведения с Днем знаний. 

Заместитель начальника МЖД (по территориальному управлению) Сергей Дмитров посетил  Рязанский филиал Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС). Он отметил, что у  МЖД и Рязанского филиала ПГУПС сложилось тесное плодотворное сотрудничество. Более 90% выпускников трудоустраиваются на столичную магистраль. Сотрудники МЖД читают студентам специальные дисциплины. Учащиеся  проходят на предприятиях дороги все виды практики. 

Учитесь с удовольствием, будьте смелыми и любознательными. Ведь именно от вас, ваших знаний и умений во многом зависит, как будут выглядеть и работать железные дороги завтра,

— пожелал студентам Сергей Дмитров.

В торжественной линейке, посвященной началу нового учебного года, принял участие Владимир Сазонов, выпускник учебного заведения,  работавший в разные годы заместителем министра путей сообщения России, вице-президентом ОАО “РЖД”.  

Рязанский филиал ПГУПС – одно из старейших учебных заведений в Рязанской области. Для  подготовки специалистов железнодорожного транспорта имеется современная материально-техническая база с учебным полигоном.

В Рязанском филиале ПГУПС в 2023-2024 учебном году будет обучаться 694 студента. Первокурсниками стали 205 человек. Филиал располагает 60 учебными кабинетами и лабораториями. 

Руководство МЖД поздравило студентов Рязанского филиала ПГУПС с Днем знаний  
Руководство МЖД поздравило студентов Рязанского филиала ПГУПС с Днем знаний  
Руководство МЖД поздравило студентов Рязанского филиала ПГУПС с Днем знаний  

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