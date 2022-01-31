Руководителя рязанского предприятия осудили за сокрытие налогов

Руководитель предприятия в Милославском районе осужден за налоговое преступление. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Суд признал генерального директора ЗАО «Милославское универсальное предприятие» виновным в сокрытии средств от налогов. С с октября 2019 по февраль 2020 года руководитель, зная про долг государству, произвёл платежи на сумму более 4 миллионов рублей, минуя расчетный счет предприятия.

Во время следствия гендиректор погасил более 2,4 млн рублей долга. С учётом этого суд назначил ему штраф в 320 тысяч рублей.

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Вступил или приговор в законную силу, не уточняется.