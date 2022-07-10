Руководителя рязанского предприятия будут судить за уход от налогов более чем на 23 млн рублей.

На имущество организации, работающей в сфере обращения с отходами, наложен арест более чем на 30 миллионов рублей. Об этом сообщает СУ СКР по Рязанской области.

Расследование уголовного дела завершено, уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов с утверждённым обвинением направлено в суд.

Как установило следствие, в 2018-19 годах обвиняемый заключил фиктивные сделки о покупке у коммерческих организаций товарно-материальных ценностей. Сумма НДС по этим сделкам была включена в налоговые декларации за 2018 и 2019 годы. Однако товары были приобретены у других лиц, которые не являются налогоплательщиками.

В итоге предприятие не уплатило НДС более чем на 23 миллиона рублей.