Вторник, 28 марта, 2023
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Руководителя рязанского металлургического предприятия будут судить по налоговой статье

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Фото: сайт СУ СК РФ по Рязанской области

В рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя металлургического предприятия, обвиняемого  в налоговом преступлении (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. 

По версии следствия, обвиняемый оформи в 2020 году фиктивные сделки с несколькими компаниями на закупку товаров. Фактически товар не поставлялся, но руководитель указал его покупку в налоговой декларации. Из-за этого государство не дополучило почти 60 миллионов рублей НДС. 

Во время следствия предприятие полностью уплатило долг по налогам, а также пени и штраф. Всего в казну перечислено свыше 76 миллионов рублей.

Уголовное дело передано на рассмотрение в суд. 

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