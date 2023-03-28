Руководителя рязанского металлургического предприятия будут судить по налоговой статье

В рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя металлургического предприятия, обвиняемого в налоговом преступлении (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, обвиняемый оформи в 2020 году фиктивные сделки с несколькими компаниями на закупку товаров. Фактически товар не поставлялся, но руководитель указал его покупку в налоговой декларации. Из-за этого государство не дополучило почти 60 миллионов рублей НДС.

Во время следствия предприятие полностью уплатило долг по налогам, а также пени и штраф. Всего в казну перечислено свыше 76 миллионов рублей.

Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.