Вторник, 18 октября, 2022
Татьяна Проводина

Руководители Молодёжного парламента при Рязанской гордуме встретились со школьниками

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Фото с сайта Рязанской городской думы

Председатель Молодёжного парламента при Рязанской городской думе Глеб Шабонин и его заместитель Дмитрий Пантелеев провели встречу с учениками старших классов школы №13. Они поучаствовали в церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна России. Так начинается каждая учебная неделя во всех школах Рязани с 1 сентября.

Руководители Молодёжного парламента при Рязанской гордуме встретились со школьниками
Руководители Молодёжного парламента при Рязанской гордуме встретились со школьниками
Руководители Молодёжного парламента при Рязанской гордуме встретились со школьниками

Молодые парламентарии провели беседу в рамках занятий «Разговоры о важном». Старшеклассникам рассказали о патриотизме, участии молодёжи в управлении городом и о работе Молодёжного парламента. Минувшим летом Глеб Шабонин ездил в командировку в Херсон, а Дмитрий Пантелеев – в Изюм. Как волонтёры они организовывали работу гуманитарных центров, занимались доставкой и распределением продуктов питания, медикаментов и бытовой химии.

Руководители Молодёжного парламента при Рязанской гордуме встретились со школьниками
Руководители Молодёжного парламента при Рязанской гордуме встретились со школьниками
Руководители Молодёжного парламента при Рязанской гордуме встретились со школьниками

Школьники задали парламентариям интересующие вопросы. Общение в форме диалога будет продолжено и в школе №13, и в других школах Рязани, – говорится на сайте Рязанской городской думы.

Руководители Молодёжного парламента при Рязанской гордуме встретились со школьниками
Руководители Молодёжного парламента при Рязанской гордуме встретились со школьниками
Руководители Молодёжного парламента при Рязанской гордуме встретились со школьниками

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