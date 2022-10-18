Руководители Молодёжного парламента при Рязанской гордуме встретились со школьниками

Председатель Молодёжного парламента при Рязанской городской думе Глеб Шабонин и его заместитель Дмитрий Пантелеев провели встречу с учениками старших классов школы №13. Они поучаствовали в церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна России. Так начинается каждая учебная неделя во всех школах Рязани с 1 сентября.

Молодые парламентарии провели беседу в рамках занятий «Разговоры о важном». Старшеклассникам рассказали о патриотизме, участии молодёжи в управлении городом и о работе Молодёжного парламента. Минувшим летом Глеб Шабонин ездил в командировку в Херсон, а Дмитрий Пантелеев – в Изюм. Как волонтёры они организовывали работу гуманитарных центров, занимались доставкой и распределением продуктов питания, медикаментов и бытовой химии.

Школьники задали парламентариям интересующие вопросы. Общение в форме диалога будет продолжено и в школе №13, и в других школах Рязани, – говорится на сайте Рязанской городской думы.

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