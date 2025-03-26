Руководители и главреды рязанских СМИ встретились со студентами-журналистами

26 марта состоялся круглый стол, участие в котором приняли руководители и главреды рязанских средств массовой информации, а также обучающиеся в РГУ имени С. А. Есенина по направлению «журналистика». Встречу провела кафедра литературы и журналистики РГУ совсестно с региональным отделением Союза журналистов России.

С одной стороны, у студентов выпускных курсов была возможность задать представителям ведущих СМИ региона вопросы о перспективах трудоустройства, а также о профессиональных требованиях, которые предъявляются к начинающим журналистам. С другой — удалось провести дискуссию о том, насколько выпускники направления журналистики готовы к полноценной работе в СМИ и какие навыки им необходимо оттачивать уже во время учёбы в университете.

Внимание уделили практической составляющей подготовки молодых журналистов. Эксперты предложили несколько механизмов, которые могут повысить эффективность прохождения ежегодной практики. Студентов призвали проявлять активность не только в изучении теории журналистики. Молодым людям напомнили, что важно развивать кругозор, быть погружённым в региональную и федеральную информационную повестку, пробовать себя в различных жанрах и формировать так называемое журналистское портфолио уже со студенческой скамьи. Помощь в создании первых сюжетов, новостей, статей ребятам готово оказывать профессиональное журналистское сообщество.

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Издание 7info на круглом столе представила главный редактор Екатерина Щеренкова. На сегодняшний день 7info предоставляет студентам РГУ имени С. А. Есенина площадку для прохождения практики. Сотрудники сетевого издания делятся с молодёжью опытом по различным направлениям. Зачастую студентов РГУ приглашают к работе над социально-ориентированными проектами, которые реализуются на площадке 7info.