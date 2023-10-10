Вторник, 10 октября, 2023
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Руководителем отдела МВД России «Ряжский» стал подполковник Рыбин

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Геннадий Вячеславович Рыбин. Фото: ИД «Пресса»

С начала октября межмуниципальным отделом МВД России «Ряжский» руководит подполковник полиции Геннадий Рыбин, сообщает сайт ИД «Пресса».

Рыбину 47 лет, офицер — уроженец Ряжска. Учился в Московском институте экономики, менеджмента и права по специальности «Юриспруденция». В правоохранительных органах работает 27 лет.

Карьеру начинал в Ряжске с должности оперативного сотрудника. Последние четыре года возглавлял межмуниципальный отдел МВД России «Михайловский».

Рыбин — мастер спорта России по рукопашному бою, женат, воспитывает 3 сыновей.

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