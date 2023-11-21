Вторник, 21 ноября, 2023
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Руководителем госинспекции труда Рязанской области стала Зоя Мирохина

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Новым руководителем Государственной инспекции труда в Рязанской области назначена Зоя Мирохина.

На рабочем совещании губернатору Рязанской области Мирохину представил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Андрей Кожевников.

Кожевников выразил уверенность, что новый руководитель инспекции повысит качество работы ведомства, и оно будет способствовать улучшению социальной атмосферы в области.

Глава области Павел Малков, в свою очередь, подчеркнул, что изменения укрепят региональную управленческую команду:

Это позволит нам выстраивать более эффективное сотрудничество, решать проблемные вопросы совместно с предприятиями, защищать интересы работников,

– передает слова губернатора пресс-служба правительства.

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