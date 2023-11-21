Руководителем госинспекции труда Рязанской области стала Зоя Мирохина

Новым руководителем Государственной инспекции труда в Рязанской области назначена Зоя Мирохина.
На рабочем совещании губернатору Рязанской области Мирохину представил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Андрей Кожевников.
Кожевников выразил уверенность, что новый руководитель инспекции повысит качество работы ведомства, и оно будет способствовать улучшению социальной атмосферы в области.
Глава области Павел Малков, в свою очередь, подчеркнул, что изменения укрепят региональную управленческую команду: