Руководителем госинспекции труда Рязанской области стала Зоя Мирохина

Новым руководителем Государственной инспекции труда в Рязанской области назначена Зоя Мирохина.

На рабочем совещании губернатору Рязанской области Мирохину представил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Андрей Кожевников.

Кожевников выразил уверенность, что новый руководитель инспекции повысит качество работы ведомства, и оно будет способствовать улучшению социальной атмосферы в области.

Глава области Павел Малков, в свою очередь, подчеркнул, что изменения укрепят региональную управленческую команду:

Это позволит нам выстраивать более эффективное сотрудничество, решать проблемные вопросы совместно с предприятиями, защищать интересы работников, – передает слова губернатора пресс-служба правительства.